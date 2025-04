Há 1h e 47min

No Goucha, conversamos com João Catarré. O ator, que se estreou em Morangos com Açúcar, está de regresso à TVI e dá entrevista a Manuel Luís Goucha. Pai desde 2015, fruto da relação com a atriz Patrícia Candoso, o ator fala do seu papel enquanto pai.