Há 2h e 4min

João Catarré é um dos rostos mais reconhecidos da televisão portuguesa, com uma carreira sólida construída ao longo de mais de 20 anos. O ator iniciou-se no mundo da representação em 2003, quando protagonizou a primeira temporada da série juvenil Morangos com Açúcar, dando vida à personagem “Pipo”. A produção revelou-se um sucesso imediato e marcou o início de um percurso notável na ficção nacional.