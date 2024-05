João Cotrim de Figueiredo, o homem por trás do político - Veja a conversa completa

Há 1h e 32min

No «Dois às 10», recebemos João Cotrim de Figueiredo, candidato às eleições europeias pela iniciativa liberal. Ele vendeu cabides porta a porta, trabalhou numa livraria e num pronto a vestir, foi diretor da TVI, passou pela banca, pelo setor alimentar e pelo turismo. Depois de ser o primeiro deputado eleito pela iniciativa liberal, tenta agora o mesmo feito no parlamento europeu, depois de ter deixado a presidência do partido em outubro de 2022. Diz ser um homem do mundo e conhece bem a europa. Estudou no colégio alemão, viveu vários anos em Londres onde se licenciou em economia e fez da gestão e da política o habitat natural. Pai de quatro filhos, avô de 2 netos.