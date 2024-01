João desapareceu após ser agredido por um grupo de assaltantes: «Muitas pessoas ignoraram e nada fizeram»

Há 1h e 4min

No «Dois às 10», Manuel Nobre, pai de João, recorda a última vez que viu o filho. Estava feliz, nada aparentava o que iria acontecer. Manuel descreve ainda que o desaparecimento do filho se dá após este ter sido agredido e assaltado no parque de estacionamento de um hipermercado. Este episódio soube-se através das câmaras de videovigilância e desde então nunca mais ninguém viu o João.