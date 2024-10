João escondeu da mulher um prémio no valor de 6 milhões. Agora, Ema reclama direito a metade do mesmo

Há 26 min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Meia dúzia de milhões».

Ema e o marido repartem uma vida em comum, mas quando João recebeu 6 milhões de euros, não foi com a mulher que partilhou o prémio. Ema recorda que descobriu a existência do valor quando o marido chegou a casa com um carro de luxo. João entregou o bilhete premiado à enteada e Ema sente-se profundamente enganada.

João admite que a enteada a quem entregou o valor é a mais carenciada e, por isso, quis melhorar a vida desta sabendo que a mesma permitia acesso ao dinheiro sempre que quisesse.

Agora, Ema pede ao tribunal que o valor seja dividido pelos dois.