João espírito Santo confronta Amadeu: «Vou mete-lo à prova antes de assumir que o vou tratar...»

Há 52 min

No «Dois às 10», acompanhámos a ida de Amadeu à clínica, para uma conversa com o Doutor João. Amadeu confessou estar nervoso, mas contente por estar ali. Durante a conversa, O Dr. João refere que, apesar de complexo, o caso do bombeiro é exequível. Só que… será preciso que Amadeu mude alguns hábitos.