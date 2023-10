João Maria dá aula de ginástica a idosos!

Há 3h e 15min

Albino (Pedro Alves) não pode revelar o que está a pensar e Quina (Maria Rueff) desconfia que coisa boa não é. Florinda entra por ali adentro, esbaforida, e quer saber que história é aquela das lentes de contacto. Albino tenta desmentir, mas Manuela não deixa. Florinda desconfia que haja ali alguma mentira e Quina teme que tenha a ver com rabos de saia. O Padre faz uma expressão de quem acha o mesmo.

Florinda (Ana Brito e Cunha) pressiona Albino (Pedro Alves) a explicar a história das lentes. Ele mente ainda mais e diz que agora vê mal ao perto. Florinda acha estranho ele não ter comentado nada com ela e Quina percebe que o afilhado está a mentir. O Padre (Carlos M. Cunha) diz que veio falar com Albino porque ele devia confessar-se antes de casar. Albino fica em choque.

João Maria (Ricardo trêpa) lá dá a aula contrariado e os idosos não fazem nada do que ele diz. Ana Carolina (Beatriz Barosa) e Corcovada (Mara do Céu Guerra) observam e Ana Carolina pergunta à avó como está a correr a aula. Corcovada acha que não está a correr mal de todo, mas João Maria desespera.

Albino está em choque com a ideia de que terá de se confessar para poder casar. Para além disso o Padre diz-lhe que tem de fazer o curso de preparação para o casamento. Albino começa a achar coisas a mais e diz que se calhar o melhor é adiar o casamento. Florinda fica passada e diz que se ele voltar a dizer uma coisa daquelas, adiam, mas é para sempre. Albino fica encurralado.

Elisabete (Ana Marta Contente) vai ter com Vuitton (Beatriz Costa) para tentar perceber o que se passa com ela e fica escandalizada quando percebe que ela está assim porque vai trabalhar com a mãe no atelier. Elisabete dá uma lição de humildade a Vuitton. Carlos (Rodrigo Paganelli) senta-se na mesa de Vuitton e Elisabete, sem perceber o mau ambiente que ali vai.

Aida (Ana Guiomar) entra em casa com Peixoto (Vitor Emanuel) e Fábio (Isaac Alfaiate) para lhes mostrar o estrago que tem na parede do quarto. Peixoto confessa que nunca teve uma obra daquele estilo e Aida diz que há uma primeira vez para tudo. Enquanto Peixoto vai ver o buraco, Fábio atira-se a Aida. Ela responde-lhe à altura e ele fica ainda mais interessado.

Peixoto volta em choque e afirma que aquilo é mesmo um grande buraco. Carlos apercebe-se do ambiente entranho entre Elisabete e Vuitton, mas ignora porque tem uma ideia para partilhar com elas. Carlos acha que deviam organizar a lua de mel dos pais. Ficam todos super entusiasmados com a ideia.

Os três amigos estão agora a tentar decidir o destino da lua de mel e acabam por concordar que Lisboa seria uma boa opção. Ficam muito entusiasmados e querem brindar. Vuitton lembra que só há um pequeno problema, com que dinheiro lhes vão oferecer a viagem.

Corcovada e Ana Carolina estão muito divertidas. João Maria acha que não nasceu para dar aulas de ginástica e não podia discordar mais com a ideia de dar aulas todos os dias. Ana Carolina diz que os idosos o adoram e que devia explorar mais essa sua capacidade de cuidar e dar afeto. Todos se emocionam. Corcovada achou que João Maria nunca fosse capaz de uma coisa tão boa, mas estava enganada.