Há 54 min

Corcovada (Maria do Céu Guerra) continua a dar um sermão a João Maria (Ricardo Trêpa) e deixa bem claro que na casa dela toda a gente é livre e essa regra não pode ser quebrada. Corcovada repreende João Maria pela forma como fala de Carlos (Rodrigo Paganelli), mas acha que no fundo ele até gosta dele. João Maria vê-se obrigado a dizer que sim e que algumas coisas que diz são por força do hábito, mas vai tentar melhorar.