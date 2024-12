Há 1h e 35min

Em «Festa é Festa», Peixoto (Vítor Emanuel) está um bocado confuso com as intenções de João Maria (Ricardo Trêpa) e pede-lhe esclarecimentos. João Maria explica que vão dar início ao projeto do heliporto e meter a mão no dinheiro destinado para o mesmo. Depois Peixoto vai retificar o orçamento e vão ter de cancelar a obra devido às derrapagens financeiras. Ou seja, não passa tudo de uma forma de meterem dinheiro ao bolso.