João Moura Caetano é surpreendido pelo pai: «Tem sido um ótimo filho!»

Há 1h e 55min

No «Goucha», João Moura Caetano, cavaleiro tauromáquico, recebe uma mensagem do pai que deixa palavras de admiração pelo filho como pessoa e como profissional. A mãe do ex-companheiro de Luciana Abreu aproveita também para deixar uma breve mensagem ao filho.