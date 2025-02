Há 2h e 8min

Em «A Sentença», João Patrício fica surpreendido com o que ouve dito por uma das protagonistas da história.

Marta e o marido têm dois filhos a quem sempre quiseram transmitir uma educação com bases morais sólidas. No início do ano letivo, Marta e o companheiro tiveram conhecimento do conteúdo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, que incluíam temas que o casal não consideravam legítimos para serem ensinados na escola.