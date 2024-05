João Patrício interrompe discussão em tribunal: «Já vamos perceber o que vai dar»

Há 1h e 9min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Mais caro que a encomenda».

Um amigo tenta ajudar o outro mas saiu mais caro que o previsto. Quem traz o caso a tribunal é José Esteves. Henrique, amigo e mecânico de José, concordou em arranjar-lhe o carro, mas como iria demorar, Henrique emprestou o carro do pai, que estava parado. José acabou por ter um acidente com danos graves e agora não se quer responsabilizar porque não sabia que o carro só tinha seguro contra terceiros. A tensão entre os dois aumentou quando José pagou a reparação do seu próprio carro, mas Henrique recusou entregá-lo enquanto os danos do carro emprestado fossem pagos.

A decisão dos jurados é unânime.