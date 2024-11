Há 3h e 2min

No «Dois às 10», João Patrício, apresentador de «A Sentença», fala sobre a reviravolta que a sua vida deu, quando, sem esperar, foi convidado a apresentar o formato. O apresentador, que é, este mês, capa da revista «Cristina», fala ainda sobre os novos desafios profissionais, nomeadamente, enquanto jurado do «Funtástico» e sobre a amizade com Cristina Ferreira.