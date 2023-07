Há 39 min

Chegou o grande dia da Festa de Verão da TVI! As estrelas da TVI voltam a reunir-se para celebrar e este ano o cenário é o SUD em Lisboa. No programa Em Família, a repórter Susana Pinto conversa com João Patrício, diretor executivo de entretenimento e ficção da TVI, sobre as expectativas para esta noite cheia de glamour.