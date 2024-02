João Paulo Rodrigues foi capa de revista com a ajuda de Pedro Cabral Medeiros! O PT explica como transformou o corpo do ator

Há 57 min

No «Goucha», recebemos Pedro Cabral Medeiros, o personal trainer de várias figuras públicas. O nosso convidado recorda o momento em que conheceu João Paulo Rodrigues, e fala-nos do facto de se ter tornado o seu treinador e o ter levado a concretizar os seus objetivos em termos de forma física. O ator e cantor foi capa de uma revista, e o nosso convidada recorda isso com orgulho, pois teve impacto na vida deste seu aluno.