Há 2h e 34min

No «Dois às 10», Agnes Arabela e Diana Lopes estiveram no programa para comentarem os últimos acontecimentos do "Secret Story - Desafio Final". Agnes não gostou de alguns comportamentos de João Ricardo e acusou-o de narcisista e machista com as mulheres. João Ricardo não gostou do que ouviu e respondeu à letra, acusando Agnes de não ver o programa e de ser uma excelente guionista.