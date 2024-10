João Ricardo Pateiro: «O meu objetivo é que quem está a ouvir o relato consiga visualizar o jogo»

Há 2h e 1min

No «Dois às 10», recebemos João Ricardo Pateiro, tem 56 anos, e nasceu em Vila do Conde. Desde pequeno que sabe que a sua vida passaria pelo mundo da comunicação. Jornalista e relator de futebol, João Ricardo é uma das figuras mais emblemáticas no mundo da rádio em Portugal. A música também não passa despercebida e por isso não nega que esta também é uma das suas grandes paixões. Depois de estar 27 anos na TSF, recebeu o convite para ser relator e diretor adjunto do novo canal da TVI: «V+». O céu para João Ricardo não é o limite e espera conseguir deixar na televisão a marca que deixou no mundo da rádio.