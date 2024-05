Há 1h e 51min

No «Dois às 10», Fomos até ao Seixal conhecer o Cláudio e o João e acompanhar uma tarde de trabalho dos jovens no clube de futebol. No Seixal Clube 1925 encontraram um trabalho que os deixa felizes e que os preenche, mas o clube é composto e dirigido apenas por voluntários, que têm boa vontade, mas não têm os meios para pagar salários.