João Valentim aprende a fazer «Matrafões»

Há 12 min

No «Dois às 10», Maria do Céu Tavares, Maria Celeste Fiães, Maria Teresa Azevedo e Fernanda Santos ensinam o repórter os segredos da receita típica de Celorico da Beira. Dulce Afonso e Jéssica Rodrigues falam do Projeto «CLDS 4G», um projeto de combate à exclusão social de pessoas com mais de 65 anos.