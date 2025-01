Há 1h e 34min

Em «A Fazenda», Eva (Margarida Corceiro) chega à festa. Faz menção de ir ter com Talu (Evandro Gomes), mas Joel (João Jesus) puxa-a, contando-lhe que Mendonça vai no dia seguinte fazer queixa de Lukenia (Rita Cruz) à polícia. Talu (Evandro Gomes) interrompe e vai dançar com Eva. Dois homens raptam Joel sem que ninguém se aperceba.