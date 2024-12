Ontem às 23:06

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) oferece-se para levar Duarte (Cláudio de Castro) à fazenda e sonda-o se Talu (Evandro Gomes) e Júlia (Kelly Bailey) se envolveram no passado. Duarte confirma e conta que estava na discoteca na noite que eles se conheceram. Recorda que Talu saiu com ela já muito embriagada e que se aproveitou dela. Joel vê o irmão e arranca no carro.