Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jorge confronta Virgílio: «Voltaste ao álcool e às drogas, não foi?»

Há 28 min
Jorge confronta Virgílio: «Voltaste ao álcool e às drogas, não foi?» - TVI

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) quer saber por que motivo Virgílio (Diogo Morgado) não quis fazer análises e lhe pediu ajuda para fazer desaparecer a amostra. Virgílio não quer responder, mas Jorge não precisa de respostas, pois tem a certeza de que ele está a ter uma recaída e voltou a velhos hábitos. Virgílio não quer continuar aquela conversa e Jorge relembra-o de que não há almoços grátis. Jorge e Virgílio são apanhados desprevenidos. Jorge tapa a boca a Virgílio e diz que é ele que está na casa de banho. Laura diz que vai a outra. Jorge continua a insistir que Virgílio não quis fazer análises porque iam acusar droga. Virgílio relembra-o de tudo o que sabe sobre Jorge e aconselha-o a não falar mais naquele assunto.

Mais Vistos

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

Novelas
9 set, 12:51
1

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

Novelas
12 ago 2024, 14:47
2
08:54

Afonso Leitão quer dar segunda oportunidade a Jéssica Vieira? Eis a resposta do concorrente

Big Brother
Ontem às 17:34
3

Choque na Televisão: Cara por trás de famoso reality show morre momentos após dar à luz

Big Brother
Ontem às 13:38
4

Marido morreu em vez da mulher no fatídico acidente do Elevador da Glória. E ela só soube dias depois

V+ TVI
Ontem às 15:25
5

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Novelas
9 set, 12:17
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
Ontem às 19:43

Ninguém tirou os olhos da carteira de Bruna Gomes. E sabemos onde comprar

Big Brother
Ontem às 19:19

Gala Final inédita do Big Brother Verão: Tudo o que precisa de saber!

29 ago, 11:26

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
Ontem às 19:33

Apresentador da TVI emociona com desabafo pessoal: «Passei por um grande drama familiar na infância...»

V+ TVI
Ontem às 16:33

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Novelas
Ontem às 18:46

TVI PLAYER

«Estás-te a apaixonar novamente por mim?»: Jéssica Vieira surpreende Afonso Leitão com pergunta inesperada

Big Brother
Ontem às 17:00

«Ainda sentes alguma coisa por mim?»: Jéssica Vieira faz a pergunta mais esperada a Afonso Leitão

Big Brother
Ontem às 16:50

O momento mais aguardado de Catarina Miranda: «Este é o primeiro beijo que vou dar ao Afonso»

Big Brother
Há 1h e 53min

Surpresa total: Catarina Miranda assume o plano que enganou Afonso Leitão

Big Brother
Há 2h e 23min

Bruno de Carvalho e Ana Duarte protagonizam cena que se torna viral

Big Brother
10 set, 20:13

«Tu estás a gostar dela, não é?»: Afonso Leitão quebra o silêncio

Big Brother
Ontem às 16:55
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Protegida - A Protegida: José Diogo é atacado - Gravação automática

A Protegida
Há 7 min

Jorge confronta Virgílio: «Voltaste ao álcool e às drogas, não foi?»

A Protegida
Há 28 min

A Protegida: Para proteger JD, Mariana vira uma lutadora guerreira

A Protegida
Há 29 min

A Protegida: Mariana apanha JD com droga

A Protegida
Há 29 min

A Protegida: Mariana repreende Hector e manda-o embora

A Protegida
Há 29 min

A Protegida: Laura e Óscar beijam-se?

A Protegida
Há 29 min
Mais

NOVELAS

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
Ontem às 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
Ontem às 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
Ontem às 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
Ontem às 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44