Jorge descobre traição: «Onde está o dinheiro?»

Há 2h e 0min

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) chega a casa furioso e atira com a mala, que se abre um pouco e deixa ver o papel que foi lá posto por Clarice (Fernanda Serrano), em substituição do dinheiro. Clarice finge-se muito espantada e mostra a Jorge. Ele diz que é impossível alguém ter feito aquilo na rua, pois estiveram sempre de olho na mala e a única pessoa que esteve sozinha com a mala foi Clarice. Jorge começa a procurar o dinheiro pela sala.