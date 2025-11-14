Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) atiram Clarice (Fernanda Serrano) para o chão. Virgílio (Diogo Morgado) e JD (Pedro Sousa) fazem o mesmo a Jorge. Laura pede a Jorge para nunca mais voltar ali e ele diz que é o que mais quer. Jorge é cruel com Laura e ela faz um esforço para não chorar. Mariana não aguenta e dá um estalo a Jorge. Clarice quer bater em Mariana, mas JD defende-a. JD prefere ficar sozinho, a ter de conviver com os pais. Mariana está arrasada e manda JD embora.
Jorge é duro com Laura: «Se soubesses o frete que fazia todas as noites para me deitar contigo»
Há 2h e 0min