Jorge e Paulinho ficam ofendidos com comentário de Nelinha e Betinha!

Há 2h e 5min

Em «Festa é Festa», Jorge (Manuel Melo) e Paulo (Hélder Agapito) estão muito eufóricos com o calendário. Já Elisabete (Ana Marta Contente) e Manuela (Inês Herédia) não conseguem visualizar quem poderá fazer parte do calendário. Jorge e Paulo ficam muito ofendidos e dizem que estão ali dois à frente delas. Elisabete e Manuela percebem que mexeram com o ego deles e vão ter de os aturar.