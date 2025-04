Jorge é vítima de chantagem, pondo o seu plano em risco

Há 18 min

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) tenta digerir a informação que Laura (Alexandra Lencastre) lhe deu, enquanto disfarça o desconforto. Laura explica que Mariana (Matilde Reymão) e José Diogo (Pedro Sousa) se conhecem desde pequenos, mas nunca mais se viram depois do acidente e agora reencontraram-se. Jorge recebe uma mensagem com fotos dele envolvido com Clarice (Fernanda Serrano), a pedir-lhe 30000€, ou Laura receberá as fotos. Jorge fica atónito.