Jorge faz alerta a António: «Estão a acontecer muitas coisas estranhas! Junta as peças, Toninho!»

7 fev, 22:34

Em «Festa é Festa», António (Luís Simões) conta a Aida (Ana Guiomar) e Jorge (Manuel Melo) o que tem acontecido no take-away e Jorge diz que aquilo mais parece sabotagem. Aida fica aflita e diz que Jorge não percebe nada de sabotagem e que isso nem acontece em Portugal. Jorge não concorda com Aida e insiste que parece mesmo sabotagem. Aida passa-se e grita, mas depois disfarça e deseja que corra tudo bem com o take-away.