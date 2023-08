Há 3h e 51min

Em «Festa é Festa», Manuela (Inês Herédia), muito entusiasmada, conta a Jorge (Manuel Melo) que Corcovada (Maria do Céu Guerra) convidou a banda para atuar mensalmente em casa dela, mas Jorge não reage. Manuela pergunta-lhe se ainda está chateado com o que ela lhe disse e volta a contar a novidade, mas Jorge não reage e do nada pergunta-lhe se quer casar com ele. Agora é Manuela que fica sem reação.