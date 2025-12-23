Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) pede ajuda a Óscar (Joaquim Horta) para salvar Clarice (Fernanda Serrano). Jorge vê-se obrigado a contar que está a ser ameaçado por uns mafiosos italianos e que não tem dinheiro para lhes pagar. Óscar fica incrédulo por Jorge ter destruído a vida de Laura (Alexandra Lencastre) e estar naquela situação deprimente. Clarice liga a Jorge, conta-lhe que os mafiosos a soltaram e que se vai vingar deles.
Jorge procura Óscar: «Preciso da sua ajuda para salvar a Clarice»
Há 35 min