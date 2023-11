Há 44 min

Em «Queridos Papás», Jorge está furioso por Camila (Ana Varela) lhe confirmar que foi mesmo Jaime (Fernando Pires) quem lhe furou os pneus do carro. A conversa diverge para os filhos únicos, com Jorge a assumir que gostaria de ter um filho com ela. Jaime, que vinha a chegar, olha a ferver para Jorge.