Jorge recorda morte do irmão: «Senti raiva e tristeza. Nada justifica o que sucedeu»

Há 1h e 27min

No «Goucha», Jorge Mendes recorda a noite em que o irmão foi assassinado à porta de uma discoteca. Recorda o jovem, que faleceu com 17 anos, com saudades e orgulho.