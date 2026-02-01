TVI PLAYER
Jornal Nacional - 1 de fevereiro de 2026
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides.
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
1
2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura
1ª Companhia
Há 3h e 19min
2
03:26
Inédito! Atuação deixa Instrutor Marques emocionado
1ª Companhia
Ontem às 00:48
3
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»
Secret Story
17 dez 2025, 09:53
4
Saúde de Francisco Monteiro obriga-o a tomar decisão radical: «Depois de vários exames»
1ª Companhia
Ontem às 19:42
5
Chegou à final do SS com o namorado e conquistou Portugal. Agora surge irreconhecível: «Não era feliz»
1ª Companhia
Ontem às 21:49
6
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas
Dois às 10
30 jan, 15:25
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
30 jan, 14:17
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
30 jan, 10:52
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
30 jan, 10:28
Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 1h e 53min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23
TVI PLAYER
Depois da gala, comportamentos de Rui Freitas volta a ser alvo de acusações
1ª Companhia
Há 1h e 13min
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
31 jan, 21:30
Berros em estúdio: Revelação do recruta expulso deixa público em êxtase
1ª Companhia
Há 1h e 53min
Está revelado! Saiba quem é o novo recruta da semana
1ª Companhia
Há 1h e 27min
1ª Companhia - A Semana - 1 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 01:10
Inédito! Atuação deixa Instrutor Marques emocionado
1ª Companhia
Ontem às 00:48
Jornal Nacional - 1 de fevereiro de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - Parte 2 - 1 de fevereiro de 2026
Funtástico
Ontem às 19:20
Funtástico - Parte 1 - 1 de fevereiro de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 1 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido Mudei a Casa - 1 de fevereiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:06
Em Família - 01 de fevereiro de 2026
Em Família
Ontem às 11:10
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy
Novelas
30 jan, 10:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?
Novelas
30 jan, 09:35
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
30 jan, 14:17
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»
Novelas
29 jan, 10:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23