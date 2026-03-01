TVI PLAYER
Jornal Nacional - 1 de março de 2026
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
Mais Vistos
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
V+ TVI
24 fev, 16:58
1
«Faleceu. Demos com ela assim»: Ruben Silvestre e Ana Soares em lágrimas com morte de membro da família
Secret Story
28 fev, 21:34
2
Ruben Silvestre e Ana Soares: uma história de amor contada em fotografias
1ª Companhia
6 fev, 11:03
3
Luís Garcia
Dois às 10
17 fev, 14:56
4
01:13
Bruna Gomes recebe surpresa de Cristina Ferreira na Gala do Secret Story 10. Esta foi a reação da comentadora
Secret Story
Ontem às 21:36
5
Filha de famoso ator morre precocemente: «Era amada por todos e será recordada pela luz e alegria que trouxe ao mundo»
V+ TVI
26 fev, 09:37
6
EM DESTAQUE
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana
Secret Story
Há 2h e 22min
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro
Secret Story
Há 2h e 43min
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
27 fev, 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
27 fev, 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
A ferver. Nomeações foram controversas e deram que falar: «Não devias ter elevado a voz»
Secret Story
Há 1h e 45min
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Secret Story
Há 2h e 52min
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico
Amor à Prova
28 fev, 23:05
Voz faz aviso aos concorrentes após comportamentos relacionados com a pista do segredo de Pedro
Secret Story
Há 2h e 49min
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
Secret Story
Há 2h e 22min
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
28 fev, 20:03
A ACONTECER
Jornal Nacional - 1 de março de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 1 de março de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 1 de março de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Missa - Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Anunciação da Paróquia da Póvoa de Santo Adrião
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 1 de março de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
Vai ou Racha - 1 de março de 2026
Vai ou Racha
Ontem às 01:50
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André
Novelas
27 fev, 10:28
“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde
Novelas
26 fev, 16:46
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal
Novelas
25 fev, 15:50
Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz
Novelas
27 fev, 09:00