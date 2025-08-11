O Secret Story está de volta!
Jornal Nacional - 11 de agosto de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 11 de agosto de 2025 - TVI

Com José Alberto Carvalho.

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Big Brother
Ontem às 22:03
1
00:35

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Big Brother
Ontem às 21:59
2
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

Big Brother
Ontem às 23:03
3

Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Dois às 10
10 ago, 10:36
4
03:20

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»

Big Brother
Ontem às 23:32
5

Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

Big Brother
Ontem às 23:14
6
Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto

V+ TVI
Ontem às 11:15

“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto

Ontem às 11:24

Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve

Novelas
Ontem às 10:56

Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»

Dois às 10
Ontem às 10:20

Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»

Big Brother
Há 1h e 48min

Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 22:12

Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora

Big Brother
Há 1h e 0min

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»

Big Brother
Ontem às 23:32
Cristina Ferreira sobre a expulsão de Bruno de Carvalho: «Os pezinhos do Afonso não se mexeram!»

Dois às 10
Há 9 min

Mariana - 12 de agosto de 2025

Mariana
Hoje às 01:40

Episódio 7 - A traição

Morangos com Açúcar 2023-2025
Hoje às 00:55

Big Brother Verão - Extra - 12 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Lucrécia: «Onde é que está o Xavier?»

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:59

Tozé é «torturado»

Morangos com Açúcar 2023-2025
Ontem às 23:56
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

Novelas
10 ago, 09:02

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

Novelas
Ontem às 10:20

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Novelas
Ontem às 12:45

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Novelas
Ontem às 12:57

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

Novelas
10 ago, 17:14
