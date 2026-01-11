TVI PLAYER
Jornal Nacional - 11 de janeiro de 2026
Ontem às 19:58
Com Pedro Benevides
Mais Vistos
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
1
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
1ª Companhia
Ontem às 18:14
2
De semblante fechado e de olhar vazio: este ex-concorrente carregou o caixão de Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 19:02
3
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
9 jan, 09:44
4
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida
Secret Story
1 jan, 01:02
5
O pedido de namoro de Pedro a Marisa não podia ter sido mais original. E há um vídeo que o comprova
1ª Companhia
Ontem às 21:29
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Família e amigos cumprem "último pedido" no funeral de Maycon Douglas
1ª Companhia
Ontem às 17:33
pri
Do mais hilariante ao mais tenso: Estes foram os momentos mais fortes dos recrutas da semana
1ª Companhia
Ontem às 23:13
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
1ª Companhia
Ontem às 18:14
«Há coisas que só o coração pode guardar»: Cristina Ferreira vive experiência incrível em férias românticas
1ª Companhia
10 jan, 20:59
Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão
Novelas
Ontem às 08:34
Reencontrei o meu amor da juventude no casamento da minha filha: «Nunca imaginei que a mãe do noivo fosse ela»
V+ TVI
10 jan, 09:26
Está escolhido o novo recruta da semana! Saiba quem foi o selecionado
1ª Companhia
Há 3h e 4min
Menos um recruta na base! Saiba quem foi expulso da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 3h e 54min
Decisões tomadas! Estes são os recrutas nomeados e em risco de expulsão no próximo domingo
1ª Companhia
Há 3h e 7min
Punição dura! Comandante Moutinho dá nomeação direta a recruta
1ª Companhia
Há 3h e 35min
Choque e algumas lágrimas: Kina é expulsa da 1ª Companhia e estas foram as reações dos recrutas
1ª Companhia
Há 3h e 42min
De tranças desfeitas e voz trémula: Kina despede-se da Primeira Companhia
1ª Companhia
Há 3h e 42min
A ACONTECER
Jornal Nacional - 11 de janeiro de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:58
Funtástico - 11 de janeiro de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 11 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Em Família - 11 de janeiro de 2026
Em Família
Ontem às 11:20
Missa - Igreja da Santíssima Trindade
Missa
Ontem às 10:00
Diário da Manhã - 11 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Ontem às 07:35
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
9 jan, 10:40
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
9 jan, 08:56
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
9 jan, 09:44
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
9 jan, 10:02
“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão
Novelas
9 jan, 15:09
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09