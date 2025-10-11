TVI PLAYER
Jornal Nacional - 11 de outubro de 2025
Hoje às 19:55
Com Andreia Vale.
Mais Vistos
01:32
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Secret Story
Hoje às 10:44
1
02:45
Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo
Secret Story
Hoje às 17:52
2
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades
V+ TVI
9 set, 12:51
3
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
Hoje às 08:35
4
José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator
Novelas
18 nov 2024, 11:36
5
01:02
Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado
Secret Story
Hoje às 18:02
6
EM DESTAQUE
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre
Secret Story
Ontem às 15:46
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
Hoje às 08:35
Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida
Dois às 10
Ontem às 16:21
Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»
Secret Story
Ontem às 16:59
Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível
V+ TVI
Ontem às 10:36
Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»
Secret Story
Ontem às 17:01
TVI PLAYER
Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana
Secret Story
Hoje às 10:44
Secret Story - Última Hora - 11 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 16:40
À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»
Secret Story
Há 1h e 23min
Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»
Secret Story
Há 2h e 31min
Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»
Secret Story
Há 1h e 29min
À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»
Secret Story
Há 3h e 29min
A ACONTECER
A Fazenda: Depois de seduzir Joel, Eva tenta agredi-lo
A Fazenda
Há 1h e 22min
A Fazenda: Ary descobre que vai ser pai
A Fazenda
Há 1h e 27min
A Fazenda: Talu fica mais perto da verdade sobre o que se passa com Eva
A Fazenda
Há 1h e 32min
A Fazenda: Joel e Jorge manipulam Miguel e Leonor
A Fazenda
Há 1h e 37min
A Fazenda: Manuel engana Lukenia e ela nem suspeita
A Fazenda
Há 1h e 42min
Ele lê, ela cozinha: o segredo de um amor que dura há mais de 65 anos
Momento certo
Há 3h e 57min
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia
Novelas
Ontem às 08:16
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras
Novelas
Ontem às 09:55
Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava
Novelas
Ontem às 10:57
«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar
Novelas
9 out, 15:31
Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer
Novelas
Ontem às 09:33