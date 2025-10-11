Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Jornal Nacional - 11 de outubro de 2025

Hoje às 19:55
Jornal Nacional - 11 de outubro de 2025 - TVI

Com Andreia Vale.

01:32

Clima aqueceu: Movimentações debaixo dos lençóis levam Fábio a 'ameaçar' Liliana

Secret Story
Hoje às 10:44
02:45

Alice Alves interrompe emissão devido a «acontecimento de última hora». Veja tudo

Secret Story
Hoje às 17:52
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades

V+ TVI
9 set, 12:51
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Hoje às 08:35
José Carlos Pereira já tem 46 anos! Recorde as personagens mais marcantes do ator

Novelas
18 nov 2024, 11:36
01:02

Surpresa! Alice Alves faz revelações inéditas sobre a gala de amanhã. E ninguém está preparado

Secret Story
Hoje às 18:02
Mãe de Cristiano Ronaldo tem encontro inesperado com ex-concorrente que tinha o segredo mais insólito de sempre

Secret Story
Ontem às 15:46

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
Hoje às 08:35

Irmãos de Madeleine McCann descrevem “interações assustadoras” com jovem que diz ser a irmã desaparecida

Dois às 10
Ontem às 16:21

Bruna Gomes planeia acontecimento memorável: «É uma data importante»

Secret Story
Ontem às 16:59

Pedro Benevides deixa todos rendidos com gesto especial em noite inesquecível

V+ TVI
Ontem às 10:36

Bárbara Parada recorda período difícil e envolve Francisco Monteiro: «Só de pensar nessa fase dá-me ansiedade»

Secret Story
Ontem às 17:01

Secret Story - Última Hora - 11 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 16:40

À frente de Pedro, Marisa revela: «Se o Leandro for embora, não sei se aguentava aqui muito tempo»

Secret Story
Há 1h e 23min

Liliana fala do ex-namorado: «Ainda me vinha pedir dinheiro...»

Secret Story
Há 2h e 31min

Casal em tensão! Marisa arrasa Pedro Jorge: «Tu não ouves ninguém»

Secret Story
Há 1h e 29min

À frente de Marisa, Pedro atira: «Tenho uma mulher especial lá fora»

Secret Story
Há 3h e 29min
A Fazenda: Depois de seduzir Joel, Eva tenta agredi-lo

A Fazenda
Há 1h e 22min

A Fazenda: Ary descobre que vai ser pai

A Fazenda
Há 1h e 27min

A Fazenda: Talu fica mais perto da verdade sobre o que se passa com Eva

A Fazenda
Há 1h e 32min

A Fazenda: Joel e Jorge manipulam Miguel e Leonor

A Fazenda
Há 1h e 37min

A Fazenda: Manuel engana Lukenia e ela nem suspeita

A Fazenda
Há 1h e 42min

Ele lê, ela cozinha: o segredo de um amor que dura há mais de 65 anos

Momento certo
Há 3h e 57min
Exclusivo «A Fazenda»: Revelamos o final de Ary e Júlia

Novelas
Ontem às 08:16

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Vem aí em «A Protegida»: A pessoa que Isabel mais teme aparece e não está para brincadeiras

Novelas
Ontem às 09:55

Eles conquistaram o público: o casal sensação que ninguém esperava

Novelas
Ontem às 10:57

«Estou apaixonada»: este é o segredo de Ana Guiomar que todos querem copiar

Novelas
9 out, 15:31

Vem aí em «A Fazenda»: Zuri morre de medo do que pode estar prestes a acontecer

Novelas
Ontem às 09:33