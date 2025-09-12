Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Jornal Nacional - 12 de setembro de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 12 de setembro de 2025 - TVI

Com Lurdes Baeta.

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Big Brother
Hoje às 01:07
1

O que fez Catarina Miranda após o fim da gala final? E não foi acompanhada por Afonso

Big Brother
Há 3h e 13min
2
06:05

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 00:55
3

Afonso Leitão fica em quarto lugar. E a reação de Catarina Miranda dá que falar

Big Brother
Ontem às 23:17
4

Final muito renhida. Jéssica vence a final do Big Brother Verão e Catarina Miranda fica em segundo lugar

Big Brother
Hoje às 01:11
5
10:09

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 01:02
6
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

Big Brother
Hoje às 01:01

Maria Botelho Moniz abraça o noivo nos bastidores da gala final do Big Brother. E as imagens são apaixonantes

Big Brother
Ontem às 23:40

Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações

Big Brother
Ontem às 22:08

Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI

V+ TVI
Ontem às 16:52

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
Ontem às 14:47

Big Brother - Gala Final - 12 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:25
Mariana - 13 de setembro de 2025

Mariana
Hoje às 01:40

Festa é festa: Último episódio

Festa é festa
Hoje às 01:05

Big Brother - Gala Final - 12 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 21:25

Jornal Nacional - 12 de setembro de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Big Brother - A Caminho da Final - 12 de setembro de 2025

Big Brother
Ontem às 18:00

Quando a tranquilidade vale mais do que dinheiro

A Sentença
Ontem às 17:32
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
11 set, 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
11 set, 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
11 set, 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
11 set, 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44