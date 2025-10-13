TVI PLAYER
Jornal Nacional - 13 de outubro de 2025
Ontem às 19:55
Com José Alberto Carvalho.
Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados
Dois às 10
Ontem às 16:00
1
Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar
21 jan, 11:16
2
Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem
Dois às 10
Ontem às 15:30
3
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»
Secret Story
Ontem às 19:40
4
Zena sagra-se a grande vencedora do «Big Brother - A Revolução»
Big Brother
1 jan 2021, 15:55
5
Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»
Dois às 10
Há 2h e 45min
6
Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»
Secret Story
Ontem às 19:40
Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»
Dois às 10
Há 2h e 45min
Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta
Novelas
Há 2h e 3min
David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio
Novelas
Ontem às 14:31
A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares
Secret Story
Ontem às 16:50
«Uma partilha difícil...»: Eduardo Madeira abre o coração sobre diagnóstico da filha mais nova
V+ TVI
Ontem às 16:40
A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel
A Fazenda
Ontem às 23:00
Secret Story 9 - Especial - 13 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:42
Secret Story 9 - Extra - 14 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável
A Fazenda
11 out, 23:30
Mariana - 14 de outubro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Diário - 13 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:05
Sofia Aparício temeu pela vida durante flotilha humanitária: «Tive uma mira apontada à cabeça»
Dois às 10
Há 11 min
Sofia Aparício: «Fui atirada contra o chão o rapaz ao meu lado foi espancado...»
Dois às 10
Há 13 min
Sofia Aparício: «Nós vemos crianças a ser mortas, crianças estrupiadas, amputadas a sangue frio...»
Dois às 10
Há 17 min
Cristina Ferreira esclarece segredo de Dylan: «As coisas estão mais do que confirmadas»
Dois às 10
Há 59 min
Cláudio Ramos revela o seu concorrente favorito do Secret Story: «Gostava mesmo que ganhasse»
Dois às 10
Há 1h e 2min
Adriano Silva Martins: «Acho que há ali muito galo de curral»
Dois às 10
Há 1h e 3min
Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?
Novelas
Ontem às 09:38
«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?
Novelas
9 out, 10:10
Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas
Novelas
12 out, 14:38
José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»
Novelas
11 out, 08:35
Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»
Novelas
12 out, 08:39
Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!
Novelas
Ontem às 08:54