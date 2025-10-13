Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 13 de outubro de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 13 de outubro de 2025 - TVI

Com José Alberto Carvalho.

Mais Vistos

Estes 7 peixes, embora apreciados em Portugal, devem ser evitados

Dois às 10
Ontem às 16:00
1

Os peixes portugueses mais saudáveis e os 7 que deve evitar

21 jan, 11:16
2

Pare de guardar as batatas na despensa. É este o local ideal para não grelarem

Dois às 10
Ontem às 15:30
3

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Secret Story
Ontem às 19:40
4

Zena sagra-se a grande vencedora do «Big Brother - A Revolução»

Big Brother
1 jan 2021, 15:55
5

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Dois às 10
Há 2h e 45min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Confirmado por dois médicos, Zena Pacheco revela sobre estado de saúde: «Foi-me diagnosticado...»

Secret Story
Ontem às 19:40

Sem camisola, Zé partilha nova foto e deixa redes sociais ao rubro: «É tão bonito»

Dois às 10
Há 2h e 45min

Últimos episódios «A Fazenda»: Acabou a farsa! A verdadeira Andreia é descoberta

Novelas
Há 2h e 3min

David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio

Novelas
Ontem às 14:31

A confissão que todos esperavam: João Ricardo mete um ponto final e revela toda a verdade sobre Marcia Soares

Secret Story
Ontem às 16:50

«Uma partilha difícil...»: Eduardo Madeira abre o coração sobre diagnóstico da filha mais nova

V+ TVI
Ontem às 16:40

TVI PLAYER

A Fazenda: Miguel descobre contradições e desconfia de Joel

A Fazenda
Ontem às 23:00

Secret Story 9 - Especial - 13 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:42

Secret Story 9 - Extra - 14 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável

A Fazenda
11 out, 23:30

Mariana - 14 de outubro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story 9 - Diário - 13 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 19:05
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Sofia Aparício temeu pela vida durante flotilha humanitária: «Tive uma mira apontada à cabeça»

Dois às 10
Há 11 min

Sofia Aparício: «Fui atirada contra o chão o rapaz ao meu lado foi espancado...»

Dois às 10
Há 13 min

Sofia Aparício: «Nós vemos crianças a ser mortas, crianças estrupiadas, amputadas a sangue frio...»

Dois às 10
Há 17 min

Cristina Ferreira esclarece segredo de Dylan: «As coisas estão mais do que confirmadas»

Dois às 10
Há 59 min

Cláudio Ramos revela o seu concorrente favorito do Secret Story: «Gostava mesmo que ganhasse»

Dois às 10
Há 1h e 2min

Adriano Silva Martins: «Acho que há ali muito galo de curral»

Dois às 10
Há 1h e 3min
Mais

NOVELAS

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

Novelas
Ontem às 09:38

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

Novelas
12 out, 14:38

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
11 out, 08:35

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Novelas
12 out, 08:39

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

Novelas
Ontem às 08:54