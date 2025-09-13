Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 13 de setembro de 2025

Há 2h e 44min
Jornal Nacional - 13 de setembro de 2025 - TVI

Com Andreia Vale e Pedro Benevides

Mais Vistos

Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»

Big Brother
Hoje às 15:38
1

Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira

Big Brother
Hoje às 14:29
2

Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento

Big Brother
Hoje às 01:07
3
00:54

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
Há 2h e 45min
4

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 09:48
5

«Quem colocou esta foto não merece ser feliz»: Rúben Neves reage a especulações com a viúva de Diogo Jota e defende o seu casamento

V+ TVI
Ontem às 14:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista

Big Brother
Hoje às 01:01

Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9

Secret Story
Há 1h e 57min

Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações

Big Brother
Ontem às 22:08

Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda

Big Brother
Hoje às 01:02

Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI

V+ TVI
Ontem às 16:52

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
Ontem às 14:47

TVI PLAYER

A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão

Big Brother
Hoje às 00:55

Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother

Big Brother
Hoje às 00:58

Big Brother Verão Diário - 13 de setembro 2025

Big Brother
Hoje às 17:40

Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio

Big Brother
Há 2h e 45min

Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»

Big Brother
Ontem às 18:40

Perante grandes elogios a Jéssica Vieira, Catarina Miranda reage

Big Brother
Ontem às 22:40
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Uma noite cheia de emoções fortes! Maria Cerqueira Gomes brilha em estreia

Ora Bolas
Há 2 min

Maria Cerqueira Gomes não esconde a emoção em noite de estreia

Ora Bolas
Há 4 min

Maria Cerqueira Gomes estreia-se em «Ora Bolas» com emoção: «Não sei se estou pronta!»

Ora Bolas
Há 39 min

Jornal Nacional - 13 de setembro de 2025

Jornal Nacional
Há 2h e 44min

Big Brother Verão Diário - 13 de setembro 2025

Big Brother
Hoje às 17:40

A Sentença: "Limpeza a Seco"

A Sentença
Hoje às 14:05
Mais

NOVELAS

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Novelas
11 set, 19:43

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

Novelas
10 set, 09:27

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Novelas
11 set, 19:10

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

Novelas
11 set, 19:33

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Novelas
11 set, 14:43

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

Novelas
9 set, 10:44