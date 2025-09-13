TVI PLAYER
Jornal Nacional - 13 de setembro de 2025
Há 2h e 44min
Com Andreia Vale e Pedro Benevides
Mais Vistos
Após vencer o Big Brother, Jéssica Vieira foi para casa com alguém muito especial: «Ficámos até às 6 da manhã»
Big Brother
Hoje às 15:38
1
Lágrimas e abraços: as imagens do reencontro entre Marcia Soares e Jéssica Vieira
Big Brother
Hoje às 14:29
2
Jéssica vence e Catarina Miranda fica em segundo. As imagens mais marcantes do derradeiro momento
Big Brother
Hoje às 01:07
3
00:54
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Big Brother
Há 2h e 45min
4
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 09:48
5
«Quem colocou esta foto não merece ser feliz»: Rúben Neves reage a especulações com a viúva de Diogo Jota e defende o seu casamento
V+ TVI
Ontem às 14:22
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Jéssica Vieira vence o Big Brother Verão! A reação da avó de Catarina Miranda salta à vista
Big Brother
Hoje às 01:01
Exclusivo: As primeiras imagens da nova casa do Segret Story 9
Secret Story
Há 1h e 57min
Enquanto Afonso Leitão fala, a multidão grita o nome de Jéssica em apoio! Veja as reações
Big Brother
Ontem às 22:08
Depois de ficar em 2º lugar no Big Brother Verão, Afonso consola Catarina Miranda
Big Brother
Hoje às 01:02
Este foi o vestido que mais deu que falar na apresentação da nova grelha da TVI
V+ TVI
Ontem às 16:52
Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens
Novelas
Ontem às 14:47
TVI PLAYER
A reação imperdível de Catarina Miranda à vitória de Jéssica Vieira no Big Brother Verão
Big Brother
Hoje às 00:55
Momento na íntegra. Todas as imagens da vitória de Jéssica na final do Big Brother
Big Brother
Hoje às 00:58
Big Brother Verão Diário - 13 de setembro 2025
Big Brother
Hoje às 17:40
Houve beijo na boca? Afonso e Miranda quebram (finalmente) o silêncio
Big Brother
Há 2h e 45min
Avó de Catarina Miranda fala sobre a neta: «Ela vai apanhar uma grande desilusão quando sair»
Big Brother
Ontem às 18:40
Perante grandes elogios a Jéssica Vieira, Catarina Miranda reage
Big Brother
Ontem às 22:40
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Uma noite cheia de emoções fortes! Maria Cerqueira Gomes brilha em estreia
Ora Bolas
Há 2 min
Maria Cerqueira Gomes não esconde a emoção em noite de estreia
Ora Bolas
Há 4 min
Maria Cerqueira Gomes estreia-se em «Ora Bolas» com emoção: «Não sei se estou pronta!»
Ora Bolas
Há 39 min
Jornal Nacional - 13 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Há 2h e 44min
Big Brother Verão Diário - 13 de setembro 2025
Big Brother
Hoje às 17:40
A Sentença: "Limpeza a Seco"
A Sentença
Hoje às 14:05
Mais
NOVELAS
«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites
Novelas
11 set, 19:43
Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque
Novelas
10 set, 09:27
20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico
Novelas
11 set, 19:10
Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'
Novelas
11 set, 19:33
«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida
Novelas
11 set, 14:43
Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre
Novelas
9 set, 10:44