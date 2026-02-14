TVI PLAYER
Jornal Nacional - 14 de fevereiro de 2026
14 fev, 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
De branco, Maria Botelho Moniz dá lição de estilo: «A mais linda»
1ª Companhia
Ontem às 21:59
1
"Morreu na praia": Este é o recruta expulso a menos de uma semana da grande final
1ª Companhia
Hoje às 00:34
2
01:08
O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 00:26
3
Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados
1ª Companhia
Ontem às 23:34
4
04:03
Recrutas descobrem que são finalistas e recebem presente único do Comandante
1ª Companhia
Hoje às 00:45
5
05:45
Manuel Melo foi o recruta eliminado e há quem fique lavado em lágrimas com esta saída
1ª Companhia
Hoje às 00:41
6
É oficial: Conheça os seis finalistas da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:47
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem o documento que a torna dona de toda a fortuna
Novelas
Há 1h e 50min
Em plena gala, instrutor Marques 'quebra' armadura e faz o que muitos desejavam ver
Dois às 10
Há 2h e 3min
Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados
1ª Companhia
Ontem às 23:34
Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa
Dois às 10
13 fev, 15:00
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
V+ TVI
13 fev, 14:45
TVI PLAYER
O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 00:26
Instrutor Chefe Joaquim com ciúmes de abraço de Filipe Delgado ao Instrutor Marques?
1ª Companhia
Há 59 min
Soraia Sousa reage a comentário de Noélia: «Estou a brincar, calma!»
1ª Companhia
Há 1h e 55min
Recrutas descobrem que são finalistas e recebem presente único do Comandante
1ª Companhia
Hoje às 00:45
1ª Companhia - Gala - 15 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Amor à Prova: Casamento de David e Amália está em risco?
Amor à Prova
14 fev, 22:25
Cinha Jardim não resistiu à tentação enquanto assistia à gala da “1.ª Companhia”: “Estava muito enervada”
Dois às 10
Há 8 min
Eis os palpites dos comentadores sobre o vencedor da “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 14 min
Cláudio Ramos sobre o recruta Rui Freitas: “Se o Rui vence isto, é a prova que…”
Dois às 10
Há 15 min
Adriano Silva Martins defende recruta da “1.ª Companhia”: “Se há uma pessoa que não tem falta de noção é a…”
Dois às 10
Há 20 min
Cláudio Ramos defende rosto da “1.ª Companhia”: “A única pessoa que dava a cara por ele era eu”
Dois às 10
Há 22 min
Comentadores excluem vitória de recruta na “1.ª Companhia”: “Não vai ganhar”
Dois às 10
Há 24 min
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
13 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
13 fev, 09:34
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
12 fev, 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
13 fev, 10:02