Jornal Nacional - 15 de agosto de 2025
Há 3h e 0min
Com Andreia Vale.
Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»
Dois às 10
13 ago, 08:39
Amor, caminhadas e treinos: o fim de semana perfeito de Cristina Ferreira começou nesta praia
Dois às 10
21 jul, 16:32
A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído
Big Brother
20 jul, 22:36
Todos devíamos fazer isto antes de puxar o autoclismo. Mas poucos aprendemos este hábito fundamental
V+ TVI
13 ago, 14:38
Agora é que foi. Ana Duarte expõe tudo sobre vida de Catarina Miranda: «No teu ambiente de trabalho ninguém gosta de ti e...»
Big Brother
Hoje às 15:39
Vídeo de Maycon e Daniela Santos juntos na noite está viral. Depois de desistir, a ex-concorrente diverte-se em companhia inesperada
Big Brother
Há 3h e 29min
6
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!
Ontem às 16:35
Jéssica recorda a pessoa que mais amou na vida e não foi Afonso: «Amei como não amei outro homem»
Big Brother
Ontem às 12:18
Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões
V+ TVI
Ontem às 14:13
Sara Prata encanta seguidores com nova partilha da família: «As duas meninas...»
Novelas
Ontem às 16:03
Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer
Dois às 10
Ontem às 16:00
Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha
Novelas
Ontem às 11:13
Revelações íntimas abalam a casa: concorrentes contam tudo sobre a primeira vez
Big Brother
Ontem às 22:19
Catarina Miranda apanhada pelo Big a tentar códigos para abrir a caixa do passaporte para a final
Big Brother
Hoje às 16:04
A Protegida - Rui e Margarida reconciliam-se?
A Protegida
Ontem às 23:10
Big Brother - Última Hora - 15 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 17:35
Big Brother - Diário - 15 de agosto de 2025
Big Brother
Há 3h e 45min
Big Brother deixa alerta aos concorrentes após ato polémico de Catarina Miranda: «Da próxima vez...»
Big Brother
Há 52 min
A Fazenda: Lukenia revela planos para terminar gravidez falsa de Zuri… e a pessoa errada estava à escuta
A Fazenda
Há 20 min
A Fazenda: Momento da verdade - Talu acompanha Zuri a ecografia
A Fazenda
Há 25 min
A Fazenda: Miguel ameaça Alex, mas não resulta como esperado
A Fazenda
Há 30 min
A Fazenda: Talu em choque com mudança de visual de Zuri
A Fazenda
Há 34 min
Esmeralda revela: «O Miro está a arriscar-se muito para te tirar daqui»
A Fazenda
Há 40 min
Big Brother Verão - Especial - 15 de agosto de 2025
Big Brother
Há 1h e 15min
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
Ontem às 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
Ontem às 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
Ontem às 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
Ontem às 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10