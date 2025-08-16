O Secret Story está de volta!
Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025

Há 3h e 34min
Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025 - TVI

Com Andreia Vale.

Mais Vistos

Erros na cozinha? Kina afirma que chef Catarina Miranda cozinhou carne descongelada no micro-ondas há 3 dias. E ainda a lavou no lava-loiça

Big Brother
Hoje às 16:43
1

Afonso contactou Catarina Miranda antes do Big Brother Verão. História do passado vem à tona

Big Brother
Hoje às 10:21
2

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

Big Brother
10 ago, 21:32
3
04:07

Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona

Big Brother
Hoje às 11:55
4

Bernardina Brito coloca botox aos 32 anos e reage às críticas: «Eu não vos pedi dinheiro». Veja como ficou o rosto

Big Brother
Hoje às 16:31
5
01:37

Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião

Big Brother
Hoje às 14:47
6
EM DESTAQUE

Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

14 ago, 16:35

Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião

Big Brother
Hoje às 14:47

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
14 ago, 14:13

Catarina Miranda dispara logo pela manhã e leva Kina à loucura

Big Brother
Hoje às 10:45

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
14 ago, 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
14 ago, 11:13

TVI PLAYER

Catarina Miranda prepara o almoço, mas a carne impressiona

Big Brother
Hoje às 11:55

A Protegida: JD apanha Óscar em flagrante num esquema de tráfico?

A Protegida
Ontem às 23:10

Big Brother - Última Hora - 16 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 17:40

Catarina Miranda conta a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar

Big Brother
Há 1h e 15min

Big Brother - Diário - 16 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 19:10

Explosão de emoções: Catarina Miranda grita ao ver avião

Big Brother
Hoje às 14:47
A ACONTECER

Fica a questão no ar: «Será mousse de chocolate?»

Congela
Há 35 min

Big Brother - Extra Especial - 16 de junho de 2025

Big Brother
Há 1h e 59min

Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Há 3h e 34min

Big Brother - Diário - 16 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 19:10

Big Brother - Última Hora - 16 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 17:40

A Sentença - "Fidelização Infinita" e "Dilema Vital"

A Sentença
Hoje às 14:55
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
