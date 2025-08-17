O Secret Story está de volta!
Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025 - TVI

Com Andreia Vale.

Namoro termina em direto? Daniela regressa à casa e toma atitude drástica com Afonso

Big Brother
Ontem às 23:24
Quer perder a vontade de comer açúcar? Cristina Ferreira tem um truque infalível

Big Brother
Ontem às 19:24
Cristina Ferreira descobriu o acessório do Verão. Veja por que todos falam dele

Big Brother
7 ago, 21:31
04:47

Surpresa! «Catwoman» invade a casa e deixa 'recadinho' aos concorrentes

Big Brother
Ontem às 23:03
Cantora brasileira morre subitamente horas depois de dar um concerto. Tinha 39 anos

V+ TVI
14 ago, 15:45
Assistida várias vezes no hospital, Cláudia Nayara revela que está grávida. E já sabemos o sexo do bebé

Big Brother
Há 3h e 7min
Chegou o momento de brilhar: as inscrições para o Funtástico estão abertas e Manuel Luís Goucha espera por si!

14 ago, 16:35

O público decidiu… e há mais um expulso no Big Brother Verão

Big Brother
Há 3h e 38min

Esta praia quase deserta e de fácil acesso é o sonho de quem não gosta de confusões

V+ TVI
14 ago, 14:13

No escurinho da noite, Catarina Miranda declara o que sente verdadeiramente por Afonso

Big Brother
Ontem às 17:32

Dê uma nova vida às cascas de batata na air fryer

Dois às 10
14 ago, 16:00

Vem aí em «A Fazenda»: Zulmira ou Becas? Joel faz a sua escolha

Novelas
14 ago, 11:13

Lasanha de Catarina Miranda dá que falar: «Isto está...»

Big Brother
16 ago, 13:17

Polémico! Jéssica Vieira coloca Catarina Miranda no lugar em plena Gala e responde à letra

Big Brother
Ontem às 22:32

Recebido com aplausos! Este foi o expulso desta noite no Big Brother Verão

Big Brother
Há 2h e 53min

Lágrimas e desespero: Catarina Miranda perde liderança e é tomada pela emoção

Big Brother
Há 3h e 3min

Surpreendente! Ana Duarte assume a liderança e faz nomeação direta inesperada

Big Brother
Há 3h e 11min

Daniela Santos entra na casa mas ignora o amigo especial Afonso Leitão, com quem tem uma história

Big Brother
Ontem às 22:57
Jornal Nacional - 16 de agosto de 2025

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Funtástico - 16 de agosto de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 17 de agosto de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Em Família - 17 de agosto de 2025

Em Família
Ontem às 11:15

Missa - Igreja do Convento do Santíssimo Sacramento do Louriçal

Missa
Ontem às 10:00

Diário da Manhã - 17 de agosto de 2025

Diário da Manhã
Ontem às 06:40
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
