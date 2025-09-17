Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 17 de setembro de 2025

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 17 de setembro de 2025 - TVI

Com José Alberto Carvalho.

Mais Vistos

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.

V+ TVI
Há 2h e 38min
1

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Secret Story
Há 2h e 38min
2

Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

Secret Story
15 set, 12:16
3

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dois às 10
16 set, 17:00
4

Poucos conhecem o verdadeiro paraíso português. Esta praia promete areias brancas e piscinas flutuantes

V+ TVI
Ontem às 10:47
5

Este é o truque para remover a gordura do exaustor sem esfregar. São menos de 5 minutos

V+ TVI
16 set, 12:56
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Secret Story
Há 2h e 38min

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

Novelas
Há 3h e 32min

Os botões metálicos das calças de ganga têm um propósito que quase ninguém conhece

Dois às 10
Ontem às 17:00

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Novelas
Há 2h e 48min

Drama no Secret Story: Zé assiste em direto a imagens polémicas da noiva Liliana com Fábio

Secret Story
Ontem às 21:33

A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida

V+ TVI
Ontem às 09:22

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Protegida: Desesperada e com medo, Anita pede ajuda a Mónica

A Protegida
Ontem às 23:30

Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração

Secret Story
Há 2h e 10min

A Fazenda: Alex aparece à porta de Júlia com uma revelação estrondosa

A Fazenda
Ontem às 22:25

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

Dois às 10
Ontem às 12:09

Secret Story - Diário - 17 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 19:10
Mais no TVI Player

A ACONTECER

De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa

Dois às 10
Há 14 min

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Dois às 10
Há 29 min

Viriato Quintela atribui alcunha a Catarina Miranda

Dois às 10
Há 29 min

Viriato Quintela admite em entrevista com Cláudio Ramos que nunca beijaria um homem enquanto ator

Dois às 10
Há 32 min

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela sobre Ana Duarte: «Se a Ana tivesse dado uma oportunidade, tinha acontecido alguma coisa?»

Dois às 10
Há 33 min

Cláudio Ramos confronta Viriato Quintela: «Não gostei, tenho que te dizer…»

Dois às 10
Há 41 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: No dia do casamento, Talu tenta matar Lukenia?

Novelas
Ontem às 10:28

Vem aí em «A Protegida»: Gina é roubada e nem imagina por quem

Novelas
Ontem às 10:57

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Novelas
Ontem às 10:12

Fernanda Serrano declara-se a homem especial: «Até o meu telefone tem saudades tuas»

Novelas
Ontem às 09:45

Ator famoso prepara-se para operação que pode mudar a sua vida

Novelas
Ontem às 09:34

Vem aí em «A Fazenda»: Daniela fica rica?

Novelas
Ontem às 08:33