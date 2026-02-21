Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 21 de fevereiro de 2026

Ontem às 19:59
Jornal Nacional - 21 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Benevides.

Mais Vistos

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Há 3h e 55min
1

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Ontem às 12:26
2

As imagens mais sensuais da enfermeira que roubou o coração do vencedor da Primeira Companhia

1ª Companhia
Ontem às 11:58
3

Maria Botelho Moniz guardou o melhor para o fim. Este é o look cheio de detalhes da final da 1ª Companhia

1ª Companhia
20 fev, 22:02
4

A separação deste casal foi das mais mediáticas, mas o amor parece ter falado mais alto

V+ TVI
17 fev, 10:29
5

É oficial: Este é o grande vencedor da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 00:54
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Noite inesquecível: Veja todos os looks da Gala dos 33 anos da TVI

Ontem às 21:08

Cristina Ferreira deslumbra com look da cor do amor com João Monteiro

Secret Story
Ontem às 20:58

Um decote até ao umbigo. Maria Cerqueira Gomes faz parar Casino Estoril com look ousado

Ontem às 21:16

Muito charme. Este foi o pormenor que fez toda a diferença no look de Paulo Pires

Ontem às 20:50

Look de Mónica Jardim tem segredo escondido. As imagens da Gala dos 33 anos TVI

Ontem às 20:03

Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

Secret Story
Ontem às 20:26

TVI PLAYER

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Há 1h e 11min

33º Aniversário TVI - Passadeira Vermelha - 21 fevereiro de 2026

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:43

Viral: Alexandra Lencastre e Pedro Teixeira recriam momentos icónicos dos 33 anos de TVI

33º Aniversário TVI
Há 2h e 16min

Cristina Ferreira surpreende com visual clássico e assume a nova regra de estilo: «Estar confortável»

33º Aniversário TVI
Ontem às 20:37

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
19 fev, 22:30

«Estou vivo»: Ruy de Carvalho 'interrompe' gala da TVI e recebe estrondosa ovação de pé

33º Aniversário TVI
Ontem às 21:59
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

Há 14 min

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Há 1h e 9min

Centenas de visualizações por minuto: está a 'arder' este momento de Pedro Teixeira e Alexandra Lencastre

Há 1h e 9min

A grande novidade que vai mudar a TVI: José Eduardo Moniz apresenta a «TVI Por Si»

33º Aniversário TVI
Há 1h e 11min

Atores das novelas deslumbram na Gala da TVI

Há 1h e 44min

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Secret Story
Há 1h e 58min
Mais

NOVELAS

Atores deslumbraram na passadeira vermelha da gala da TVI. E todos falam nestes dois vestidos

Novelas
Há 1h e 9min

Vem aí «Terra Forte»: Vivi regressa mas é imediatamente amordaçada por Marcus numa reviravolta chocante

Novelas
20 fev, 10:00

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália vai deixar David e voltar para os braços de Carlos?

Novelas
20 fev, 10:28

Maria Sampaio é submetida a uma cirurgia: «Desejamos uma ótima recuperação»

Novelas
20 fev, 14:43

A declaração de amor de Lourenço Ortigão a Kelly Bailey em dia marcante: «Pura Perfeição»

Novelas
20 fev, 14:23

23 anos depois, atriz acarinhada pelo público está de regresso à TVI

Novelas
19 fev, 17:18