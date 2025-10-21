TVI PLAYER
Jornal Nacional - 21 de outubro de 2025
Ontem às 19:55
Com Sandra Felgueiras.
«Estamos um bocadinho em choque». Cristina Ferreira dá notícia de crime que está a 'gelar' o País
Dois às 10
Há 2h e 17min
1
Foi considerada uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje dedica-se a causas humanitárias
V+ TVI
Ontem às 14:27
2
Todos conhecem Catarina Furtado, mas talvez poucos saibam quem é o seu pai famoso
V+ TVI
Ontem às 18:17
4
01:57
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
Secret Story
Hoje às 08:27
6
Todos os detalhes: vereadora de Vagos estaria ao telefone com uma amiga quando terá sido assassinada pelo filho
Dois às 10
Há 1h e 54min
O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story
Secret Story
Há 51 min
«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado
Novelas
Há 2h e 14min
Vivo com um homem por dinheiro: «Não o amo. Nunca amei. Mas sou feliz e não quero voltar a ser pobre»
V+ TVI
Há 1h e 28min
Bárbara Parada apresentou queixa-crime após meses de perseguições e ameaças: «Escolho libertar-me»
Secret Story
Há 1h e 1min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 22 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Aparece um dador compatível para salvar a vida de Paz
A Protegida
Ontem às 23:15
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
Secret Story
Há 58 min
Secret Story 9 - Especial - 21 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Vizinha da vereadora da Câmara de Vagos garante que desconhecia qualquer situação com o filho da política: «Nunca me apercebi de nada»
Dois às 10
Há 1h e 45min
Filho de 14 anos terá matado vereadora da Câmara de Vagos. A explicação dada pelo rapaz é inacreditável
Dois às 10
Há 2h e 5min
Aos 16 anos, Beatriz viu o pai ser algemado depois de o denunciar
Dois às 10
Há 2h e 10min
Beatriz recorda: «Fui eu que denunciei o meu pai por violência doméstica, aos 16 anos»
Dois às 10
Há 2h e 20min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria está decidida e quer ir confrontar Flor
Novelas
Hoje às 08:54
Último episódio: Muitas lágrimas, abraços e emoção na despedida de «A Fazenda»
Novelas
Ontem às 08:02
Com apenas 11 meses, filha de Rita Pereira faz gesto inesperado e derrete o pai
Novelas
Há 3h e 44min
“Surpresa!”: Este detalhe no quarto de Sara Prata conta a sua história de amor
Novelas
Ontem às 16:41
Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”
Novelas
Há 3h e 20min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy encontra Flor mesmo à frente dos seus olhos
Novelas
Há 3h e 42min