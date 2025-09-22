TVI PLAYER
Jornal Nacional - 21 de setembro de 2025
Há 1h e 28min
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.
V+ TVI
18 set, 09:46
1
“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”
V+ TVI
19 set, 10:31
2
Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»
Dois às 10
19 set, 11:18
3
José continua a trabalhar aos 84 anos
Dois às 10
19 set, 11:08
4
00:49
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
Secret Story
Ontem às 18:28
5
Teresa Silva vai ser avó de novo. E a imagem está a emocionar
Secret Story
Ontem às 18:55
6
Vera desata a gritar com Leandro após salvação de Dylan: «O meu jogo nunca passará pelo Dylan»
Secret Story
Há 1h e 53min
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
19 set, 14:19
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
19 set, 14:54
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
19 set, 15:41
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
19 set, 10:00
Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas
Secret Story
Há 2h e 10min
TVI PLAYER
Ana Cristina nomeia Fábio e deixa duras críticas em plena gala
Secret Story
Há 1h e 18min
Marisa nomeia Liliana e deixa crítica demolidora no confessionário
Secret Story
Há 1h e 21min
Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal
Secret Story
Há 1h e 37min
Zé quebra o silêncio e diz tudo o que pensa sobre a aproximação de Fábio à sua namorada
Secret Story
Há 2h e 21min
Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro
Secret Story
Ontem às 18:28
Bruno Miguel surpreende estúdio ao revelar o seu segredo
Secret Story
Há 1h e 26min
Jornal Nacional - 21 de setembro de 2025
Jornal Nacional
Há 1h e 28min
Querido, Mudei a Casa! - 21 de setembro de 2025
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 17:34
Funtástico - 21 de setembro de 2025
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 21 de setembro de 2025
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1
Ontem às 12:25
Em Família - 21 de setembro de 2025
Em Família
Ontem às 11:15
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
19 set, 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
19 set, 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
19 set, 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
19 set, 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
19 set, 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
19 set, 10:27