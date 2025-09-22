Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Jornal Nacional - 21 de setembro de 2025

Há 1h e 28min
Jornal Nacional - 21 de setembro de 2025 - TVI

Com Pedro Benevides e Andreia Vale.

Mais Vistos

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.

V+ TVI
18 set, 09:46
1

“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”

V+ TVI
19 set, 10:31
2

Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»

Dois às 10
19 set, 11:18
3

José continua a trabalhar aos 84 anos

Dois às 10
19 set, 11:08
4
00:49

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Secret Story
Ontem às 18:28
5

Teresa Silva vai ser avó de novo. E a imagem está a emocionar

Secret Story
Ontem às 18:55
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Vera desata a gritar com Leandro após salvação de Dylan: «O meu jogo nunca passará pelo Dylan»

Secret Story
Há 1h e 53min

André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo

Dois às 10
19 set, 14:19

Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia

Novelas
19 set, 14:54

O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa

Novelas
19 set, 15:41

Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C

Dois às 10
19 set, 10:00

Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas

Secret Story
Há 2h e 10min

TVI PLAYER

Ana Cristina nomeia Fábio e deixa duras críticas em plena gala

Secret Story
Há 1h e 18min

Marisa nomeia Liliana e deixa crítica demolidora no confessionário

Secret Story
Há 1h e 21min

Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal

Secret Story
Há 1h e 37min

Zé quebra o silêncio e diz tudo o que pensa sobre a aproximação de Fábio à sua namorada

Secret Story
Há 2h e 21min

Beijo na boca prolongado! Dylan e Vera entregam-se um ao outro

Secret Story
Ontem às 18:28

Bruno Miguel surpreende estúdio ao revelar o seu segredo

Secret Story
Há 1h e 26min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Jornal Nacional - 21 de setembro de 2025

Jornal Nacional
Há 1h e 28min

Querido, Mudei a Casa! - 21 de setembro de 2025

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 17:34

Funtástico - 21 de setembro de 2025

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 21 de setembro de 2025

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1

Ontem às 12:25

Em Família - 21 de setembro de 2025

Em Família
Ontem às 11:15
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior

Novelas
19 set, 09:17

Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota

Novelas
19 set, 08:41

Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»

Novelas
19 set, 10:38

Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»

Novelas
19 set, 09:52

O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia

Novelas
19 set, 11:27

Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela

Novelas
19 set, 10:27