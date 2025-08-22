TVI PLAYER
Jornal Nacional - 22 de agosto de 2025
Ontem às 19:55
Com Sandra Felgueiras.
Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante
Novelas
Ontem às 15:47
1
Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”
Novelas
6 ago, 15:06
2
«É uma mulher muito bonita»: descobrimos quem é a misteriosa namorada de Leandro
V+ TVI
Ontem às 16:22
3
Não use mais o programa rápido da sua máquina de lavar roupa
Dois às 10
Ontem às 14:30
4
Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»
V+ TVI
Ontem às 17:05
5
03:07
Primeiro beijo dos «CALE»? Catarina Miranda avança e a reação de Afonso Leitão surpreende
Big Brother
Ontem às 20:04
6
Ex-concorrente conheceu o pai graças à participação na Casa dos Segredos: «Recebi uma mensagem dele na gala final»
Big Brother
Ontem às 11:30
Marcelo Palma tem um desejo para a Final do Big Brother Verão: A vitória de Afonso contra Miranda: «Pagava para...»
Big Brother
Ontem às 17:03
Cristina Ferreira surpreendida ao saber em direto que ator da TVI trabalha em restaurante
Novelas
Ontem às 15:47
Novelas
Ontem às 15:47
Portugal arde: Ex-concorrente do Big Brother vive chamas de perto e sobrevive a incêndio com tanque de água
Big Brother
Ontem às 15:47
Marcia Soares celebra aniversário em grande: e este convidado surpreendeu a Internet
Big Brother
Ontem às 10:12
Após perda de peso drástica, AGIR surpreende com nova imagem: «Está irreconhecível»
V+ TVI
Ontem às 17:05
Viral: Catarina Miranda lança-se a Afonso Leitão, mas acaba por ser mandada ao chão
Big Brother
Ontem às 22:30
Afonso Leitão recebe avião inesperado e o clima aquece na casa
Big Brother
Ontem às 16:15
Dois às 10 - Aos 25 anos, uma dor na perna revelou um cancro devastador em Helena
Dois às 10
Ontem às 09:50
A Protegida: JD expõe sentimentos e acusa Mariana de alimentar rancor
A Protegida
Ontem às 23:15
Surpresa: Catarina Miranda recebe avião de apoio de um ex-concorrente
Big Brother
21 ago, 12:22
Big Brother - Especial - 22 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:45
Mariana - 23 de agosto de 2025
Mariana
Hoje às 02:15
Festa é festa: Aida acusa Padre e paróquia de roubo
Festa é festa
Hoje às 02:00
Big Brother - Extra - 22 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
A Protegida: Clima aquece. Laura e Óscar à distancia de um beijo.
A Protegida
Ontem às 23:35
A Protegida: JD ameaça matar Jorge se tocar em Mariana ou Carlota
A Protegida
Ontem às 23:30
A Protegida: Mariana nervosa expulsa Jorge de perto do carrinho da filha e a tensão aumenta
A Protegida
Ontem às 23:25
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade
Novelas
14 ago, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
13 ago, 11:21
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10