TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Jornal Nacional - 22 de novembro de 2025
Há 3h e 29min
Com Pedro Benevides.
Mais Vistos
Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México
Dois às 10
Ontem às 14:30
1
Rute Cardoso dá lição de vida: viúva de Diogo Jota partilha mais uma conquista do seu dia-a-dia
Dois às 10
20 nov, 16:18
2
Mulher de Diogo Jota fica viúva com três filhos nos braços
Dois às 10
3 jul, 10:10
3
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
17 nov, 15:06
4
Tenha uma cozinha de sonho: comece por deitar fora estas 8 coisas
Dois às 10
Ontem às 17:00
5
Sharam Diniz
Novelas
17 nov, 15:20
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»
Novelas
Ontem às 11:44
Ela foi um ícone de beleza nos anos 90 e hoje ajuda a transformar a vida de outras pessoas
V+ TVI
Ontem às 16:35
Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»
Dois às 10
Ontem às 13:00
Numa nova fase da sua vida, Zé Lopes faz anúncio emocionante: «Obrigado, de coração»
Secret Story
Ontem às 16:31
«É aqui que tudo começa»: Noivo de Maria Botelho Moniz lança novidade que promete ser marcante
Novelas
Ontem às 16:02
Quase de regresso! Maria Botelho Moniz revela como se está a preparar para a 1ª Companhia
Secret Story
Ontem às 14:53
TVI PLAYER
Tenso! Ana perde a paciência com Marisa Susana: «Que mulher forçada»
Secret Story
Há 1h e 44min
Secret Story - Diário - 22 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 17:05
Sinal de consentimento deixa a casa em fúria: «Não têm respeito por ninguém!»
Secret Story
Hoje às 10:26
Secret Story - Extra - 21 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
«Arrogante»: Marisa Susana lança farpas afiadas a Leandro
Secret Story
Há 1h e 57min
A Protegida: JD perdeu a memória?
A Protegida
Ontem às 23:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jornal Nacional - 22 de novembro de 2025
Jornal Nacional
Há 3h e 29min
Momento Certo - 22 de novembro de 2025
Momento certo
Hoje às 18:15
Secret Story - Diário - 22 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 17:05
A Sentença - «Amor à força» e «Direito Esquecido»
A Sentença
Hoje às 14:10
TVI Jornal - 22 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Ganha Já - 22 de novembro de 2025
Ganha Já
Hoje às 12:15
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
20 nov, 08:54
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
20 nov, 10:04
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
20 nov, 08:51
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
19 nov, 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38