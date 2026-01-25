TVI PLAYER
Festas TVI
Jornal Nacional - 25 de janeiro de 2026
Ontem às 19:55
Com Pedro Benevides e Andreia Vale.
Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista
1ª Companhia
Ontem às 19:44
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias
1ª Companhia
7 jan, 10:40
Há uma loja de cerâmica que está a vender peças por 1 euro durante o fim-de-semana
Dois às 10
24 jan, 09:00
Cerâmica Portuguesa Outlet (Rio Maior)
30 dez 2025, 10:05
Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal
Novelas
Ontem às 16:03
6
Está decidido: Um recruta foi expulso e a surpresa foi total. Saiba quem é
1ª Companhia
Há 1h e 0min
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
23 jan, 14:48
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
23 jan, 10:41
Pedro Jorge acorda com a casa coberta de neve. O cenário parece saído de um conto de fadas
1ª Companhia
24 jan, 12:41
«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado
V+ TVI
23 jan, 14:19
Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista
1ª Companhia
Ontem às 19:44
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Amor à Prova
24 jan, 21:25
25% dos votos ditaram a saída deste recruta. Quem será?
1ª Companhia
Há 1h e 4min
Com 36% dos votos, descubra quem foi o primeiro recruta salvo da noite
1ª Companhia
Há 1h e 37min
Lágrimas e um abraço sentido: Esta foi a despedida de Rodrigo Castelhano na base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Há 56 min
1ª Companhia - A Semana - 25 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 00:30
A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar
A Protegida
Ontem às 00:05
Jornal Nacional - 25 de janeiro de 2026
Jornal Nacional
Ontem às 19:55
Funtástico - 25 de janeiro de 2026
Funtástico
Ontem às 14:20
TVI Jornal - 25 de janeiro de 2026
TVI Jornal
Ontem às 12:58
Querido, Mudei a Casa! - 25 de janeiro de 2026
Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10
Em Família - 25 de janeiro de 2026
Em Família
Ontem às 11:20
Missa - Igreja do Convento Franciscano do Varatojo
Missa
Ontem às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se
Novelas
23 jan, 08:59
Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado
Novelas
23 jan, 10:02
Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar
Novelas
23 jan, 10:41
Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»
Novelas
23 jan, 10:28
Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas
Novelas
22 jan, 16:43
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
22 jan, 10:38