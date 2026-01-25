Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Jornal Nacional - 25 de janeiro de 2026

Ontem às 19:55
Jornal Nacional - 25 de janeiro de 2026 - TVI

Com Pedro Benevides e Andreia Vale.

Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista

1ª Companhia
Ontem às 19:44
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias

1ª Companhia
7 jan, 10:40
Há uma loja de cerâmica que está a vender peças por 1 euro durante o fim-de-semana

Dois às 10
24 jan, 09:00
Cerâmica Portuguesa Outlet (Rio Maior)

30 dez 2025, 10:05
4

Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal

Novelas
Ontem às 16:03
Está decidido: Um recruta foi expulso e a surpresa foi total. Saiba quem é

1ª Companhia
Há 1h e 0min

Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»

Dois às 10
23 jan, 14:48

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Novelas
23 jan, 10:41

Pedro Jorge acorda com a casa coberta de neve. O cenário parece saído de um conto de fadas

1ª Companhia
24 jan, 12:41

«É tão assustador»: Diogo Amaral vive 'terror' noturno inesperado

V+ TVI
23 jan, 14:19

Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?

Amor à Prova
24 jan, 21:25

25% dos votos ditaram a saída deste recruta. Quem será?

1ª Companhia
Há 1h e 4min

Com 36% dos votos, descubra quem foi o primeiro recruta salvo da noite

1ª Companhia
Há 1h e 37min

Lágrimas e um abraço sentido: Esta foi a despedida de Rodrigo Castelhano na base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Há 56 min

1ª Companhia - A Semana - 25 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 00:30

A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar

A Protegida
Ontem às 00:05
Jornal Nacional - 25 de janeiro de 2026

Jornal Nacional
Ontem às 19:55

Funtástico - 25 de janeiro de 2026

Funtástico
Ontem às 14:20

TVI Jornal - 25 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Ontem às 12:58

Querido, Mudei a Casa! - 25 de janeiro de 2026

Querido, Mudei a Casa!
Ontem às 12:10

Em Família - 25 de janeiro de 2026

Em Família
Ontem às 11:20

Missa - Igreja do Convento Franciscano do Varatojo

Missa
Ontem às 10:00
Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Novelas
23 jan, 08:59

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Novelas
23 jan, 10:02

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Novelas
23 jan, 10:41

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Novelas
23 jan, 10:28

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Novelas
22 jan, 16:43

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Novelas
22 jan, 10:38